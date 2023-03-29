Венгрия назвала три причины отказа заявке Швеции по присоединению к НАТО

В Стокгольме неофициально называли политику Венгрии «шантажом» и нарушением верховенства права, требуя нарастить давление на Будапешт, — это неприемлемо, заявили венгерские власти. Швеция назвала свою позицию ясной

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Венгрия до сих не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к НАТО по трем причинам: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет заботу и уважение. Об этом говорится в статье советника правительства Венгрии Золтана Ковача, опубликованной на правительственном сайте AboutHungary.

Во-первых, правительство Швеции не раз стремилось нанести удар по Венгрии, рассказал Ковач. Он напомнил, что нынешний премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в 2021 году призывал в рамках Евросоюза оказывать давление на правительство Венгрии и поддерживать «все более сильную» венгерскую оппозицию.

Шведский министр по делам ЕС Джессика Росуолл предлагала прекратить перечисление помощи Евросоюза для Венгрии, добавил он, а министр занятости и интеграции Йохан Персон в мае 2022-го обвинил «ксенофобское и националистическое» правительство Венгрии в нарушении верховенства права.

Во-вторых, продолжил советник, под Швецией «рушится трон морального превосходства». Он напомнил, что перед турецким посольством в январе активисты сожгли Коран, что вызвало острое недовольство у турецкого правительства.

В-третьих, венгерский премьер Виктор Орбан поддерживал стремление Швеции в НАТО, об оправданности такого решения Стокгольма заявляли и в венгерском МИДе, указал советник. Он напомнил, что на фоне ухудшения отношений между двумя странами Будапешт направил делегацию в Стокгольм для решения спорных вопросов. Ковач затем сослался на статью газеты Politico, которая со ссылкой на свои источники сообщала, что шведские власти расценили визит делегации в качестве «тактики шантажа», а возможное согласие на условие Венгрии сравнили с «выкупом».

«Время имеет решающее значение, и поскольку безопасность региона висит на волоске, было бы в интересах всех, чтобы шведы начали стремиться к нашим общим целям. Но, похоже, пока они не меняют своего поведения», — резюмировал Ковач.

В Стокгольме отмечали, что Швеция и Евросоюз имеют ясную позицию по вопросам верховенства права в Венгрии, и тут нет связи со стремлением королевства в НАТО. Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём также подчеркнул, что страна не намерена заключать с Будапештом ради одобрения заявки «особые меморандумы, особые договоренности».