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Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
Президент Финляндии Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО
Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО, передает Yle.
1 марта решение о присоединении к Североатлантическому альянсу окончательно утвердил парламент Финляндии. За это проголосовали 184 депутатов, против — 7.
Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.
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