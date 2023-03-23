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Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

Президент Финляндии Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО, передает Yle.

1 марта решение о присоединении к Североатлантическому альянсу окончательно утвердил парламент Финляндии. За это проголосовали 184 депутатов, против — 7.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.

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