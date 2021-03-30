Глава аппарата Пашиняна назвал сроки отставки премьера

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня. По закону премьер-министр Армении избирается большинством голосов в Национальном собрании. После этого его полномочия утверждает президент республики. После выборов парламентские фракции в течение семи дней должны выдвинуть на эту должность своих кандидатов. Если после первого тура никому из кандидатов не удалось получить нужное количество голосов, то проводится второй тур. Если и после него не удается избрать премьера, то парламент распускается.
Политический кризис в республике начался осенью 2020 года. После вооруженного конфликта с Азербайджаном было заключено перемирие. По трехстороннему соглашению, часть подконтрольных Еревану районов Нагорного Карабаха перешла Баку.
Противники Пашиняна критиковали его за подписанный документ. Оппозиционеры остались недовольны условиями перемирия, они обвинили премьера в капитуляции перед Азербайджаном и предательстве своего народа. После этого в Армении начались массовые митинги, протестующие требовали отставки Пашиняна.
Новый этап политического кризиса начался в конце февраля после того как Пашинян уволил замглавы Генштаба. Тот назвал несерьезными слова премьера о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%». После этого в вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна. По мнению военных, правительство во главе с премьером «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал это требование попыткой переворота.
Минобороны России, в свою очередь, вовсе опровергало использование Ереваном комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь премьера заявила, что Пашинян был дезинформирован об использовании «Искандеров». В начале марта акции сторонников и противников действующей власти в Армении продолжались.
30 марта в интервью телеканалу РБК президент Армен Саркисян сказал, что Армения сейчас находится в кризисе. «Реально у нас многокомпонентный кризис. У нас кризис, естественно, после войны, кризис потери в Карабахе территории, кризис потери тысяч и тысяч молодых жизней. Экономический кризис. Естественно, кризис здравоохранения, потому что, как и везде, во всем мире, у нас бушевала и сейчас снова начала бушевать еще следующая волна COVID-19», — отмечал Саркисян.