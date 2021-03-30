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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава аппарата Пашиняна назвал сроки отставки премьера

После отставки Пашинян будет занимать статус исполняющего обязанности премьер-министра Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается подать в отставку после 20 апреля. Об этом изданию «Sputnik Армения» сообщил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян.

По его словам, премьер подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Этот срок, отмечает издание, предусмотрен законодательством.

«Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития. Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил Торосян.

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Никол Пашинян

О планах подать в отставку Пашинян заявил 28 марта. «В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — говорил он. Пашинян, обращаясь к жителям Армении, пообещал служить стране еще лучше, чем раньше, если его поддержат избиратели. В том случае, если граждане не поддержат его команду, то Пашинян заверил, что передаст власть.

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня. По закону премьер-министр Армении избирается большинством голосов в Национальном собрании. После этого его полномочия утверждает президент республики. После выборов парламентские фракции в течение семи дней должны выдвинуть на эту должность своих кандидатов. Если после первого тура никому из кандидатов не удалось получить нужное количество голосов, то проводится второй тур. Если и после него не удается избрать премьера, то парламент распускается.

Политический кризис в республике начался осенью 2020 года. После вооруженного конфликта с Азербайджаном было заключено перемирие. По трехстороннему соглашению, часть подконтрольных Еревану районов Нагорного Карабаха перешла Баку.

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Противники Пашиняна критиковали его за подписанный документ. Оппозиционеры остались недовольны условиями перемирия, они обвинили премьера в капитуляции перед Азербайджаном и предательстве своего народа. После этого в Армении начались массовые митинги, протестующие требовали отставки Пашиняна.

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Новый этап политического кризиса начался в конце февраля после того как  Пашинян уволил замглавы Генштаба. Тот назвал несерьезными слова премьера о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%». После этого в вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна. По мнению военных, правительство во главе с премьером «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал это требование попыткой переворота.

Минобороны России, в свою очередь, вовсе опровергало использование Ереваном комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь премьера заявила, что Пашинян был дезинформирован об использовании «Искандеров». В начале марта акции сторонников и противников действующей власти в Армении продолжались.

30 марта в интервью телеканалу РБК президент Армен Саркисян сказал, что Армения сейчас находится в кризисе. «Реально у нас многокомпонентный кризис. У нас кризис, естественно, после войны, кризис потери в Карабахе территории, кризис потери тысяч и тысяч молодых жизней. Экономический кризис. Естественно, кризис здравоохранения, потому что, как и везде, во всем мире, у нас бушевала и сейчас снова начала бушевать еще следующая волна COVID-19», — отмечал Саркисян.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах
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