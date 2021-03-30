Глава аппарата Пашиняна назвал сроки отставки премьера

После отставки Пашинян будет занимать статус исполняющего обязанности премьер-министра Армении

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается подать в отставку после 20 апреля. Об этом изданию «Sputnik Армения» сообщил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян.

По его словам, премьер подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Этот срок, отмечает издание, предусмотрен законодательством.

«Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития. Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил Торосян.

О планах подать в отставку Пашинян заявил 28 марта. «В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — говорил он. Пашинян, обращаясь к жителям Армении, пообещал служить стране еще лучше, чем раньше, если его поддержат избиратели. В том случае, если граждане не поддержат его команду, то Пашинян заверил, что передаст власть.