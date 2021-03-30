Президент Армении назвал составляющие кризиса в стране

Армения столкнулась с многокомпонентным кризисом — военным, экономическим, системным, сказал в интервью РБК ТВ президент Армен Саркисян. Но, помимо этих кризисов, есть еще и кризис самоопределения нации

Армен Саркисян (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Сложная экономическая ситуация, продолжение эпидемии коронавируса, итоги войны в Нагорном Карабахе, политическая ситуация — все это составляющие большого кризиса, в котором находится Армения, сказал в интервью телеканалу РБК президент Армен Саркисян.

«Реально у нас многокомпонентный кризис. У нас кризис, естественно, после войны, кризис потери в Карабахе территории, кризис потери тысяч и тысяч молодых жизней. Экономический кризис. Естественно, кризис здравоохранения, потому что, как и везде, во всем мире, у нас бушевала и сейчас снова начала бушевать еще следующая волна COVID-19», — сказал Саркисян.

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За время пандемии в Армении было зарегистрировано 190 тыс. случаев заболевания. 172 тыс. человек уже излечились, 3476 — скончались. В понедельник, 29 марта, премьер Никол Пашинян поручил усилить соблюдение масочного режима в стране.

Президент также добавил, что многие армяне сейчас переживают морально-психологический кризис. «Есть даже у некоторых людей кризис, который связан с идентификацией своей личности и будущего своего. И поэтому, что мы видим сейчас, некоторые люди покидают страну», — отметил он.