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Президент Армении назвал составляющие кризиса в стране

Армения столкнулась с многокомпонентным кризисом — военным, экономическим, системным, сказал в интервью РБК ТВ президент Армен Саркисян. Но, помимо этих кризисов, есть еще и кризис самоопределения нации
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Сложная экономическая ситуация, продолжение эпидемии коронавируса, итоги войны в Нагорном Карабахе, политическая ситуация — все это составляющие большого кризиса, в котором находится Армения, сказал в интервью телеканалу РБК президент Армен Саркисян.

«Реально у нас многокомпонентный кризис. У нас кризис, естественно, после войны, кризис потери в Карабахе территории, кризис потери тысяч и тысяч молодых жизней. Экономический кризис. Естественно, кризис здравоохранения, потому что, как и везде, во всем мире, у нас бушевала и сейчас снова начала бушевать еще следующая волна COVID-19», — сказал Саркисян.

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За время пандемии в Армении было зарегистрировано 190 тыс. случаев заболевания. 172 тыс. человек уже излечились, 3476 — скончались. В понедельник, 29 марта, премьер Никол Пашинян поручил усилить соблюдение масочного режима в стране.

Президент также добавил, что многие армяне сейчас переживают морально-психологический кризис. «Есть даже у некоторых людей кризис, который связан с идентификацией своей личности и будущего своего. И поэтому, что мы видим сейчас, некоторые люди покидают страну», — отметил он.

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По словам президента, кризис затрагивает не только жителей страны, но и диаспору за рубежом. «Потому что Армения и диаспора очень сильно связаны между собой, это единое целое. И любая вещь, которая, положительная или отрицательная, происходит в Армении, она сразу же отражается на наших братьях и сестрах, они в Буэнос-Айресе, Марселе или в Москве, или в Оренбургской области», — заявил глава государства.

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Армения, отметил Саркисян, нуждается в четком видении своего будущего, в осознании собственной миссии. Понимание миссии необходимо, чтобы сформулировать стратегию развития страны на несколько десятков лет вперед. «И эта миссия не должна идти от кого-то. Это должна быть
миссия, которую обсуждают многие, те, которые думают о будущем этой страны», — сказал президент, добавив, что в обсуждении должны участвовать и представители диаспоры, в том числе в России.

Военный кризис связан с поражением Армении в Карабахской войне. По соглашению, подписанному Ереваном, Москвой и Баку, армянская сторона была вынуждена передать под контроль Азербайджана большую часть территории Нагорного Карабаха. С армянской стороны в конфликте погибли по меньшей мере 3250 человек, сообщал премьер Пашинян. Азербайджан сообщал о 2881 погибшем. Поражение в войне спровоцировало многомесячные акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Провести досрочные выборы он согласился только в марте. По договоренности парламентских партий выборы могут пройти 20 июня (окончательная дата будет названа позднее). Для того чтобы выборы прошли, премьеру необходимо будет уйти в отставку. Пашинян обещал, что подаст в отставку в апреле.

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Во время кризиса президент Саркисян стал арбитром, к которому апеллировала армянская оппозиция. В феврале президент не стал подписывать представление на увольнение начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Пашинян решил уволить того за выпущенное военными заявление с призывом к отставке премьера. Судебное разбирательство о правомерности увольнения Гаспаряна состоится 2 апреля.

Автор
Илья Доронов
При участии
Полина Химшиашвили
Армен Саркисян Никол Пашинян политический кризис в Армении
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