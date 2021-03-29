Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
РФПИ договорился о производстве более 60 млн доз «Спутника V» в Китае Бизнес, 12:10 Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках Бизнес, 12:06 ВТБ сообщил о планах быть «активным акционером» «Первого канала» Общество, 12:01 Костин предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае» Финансы, 12:00 ВТБ рассказал о 10 IPO «в активной разработке Инвестиции, 12:00 Кремль отреагировал на планы Пашиняна подать в отставку Политика, 11:58 СМИ назвали экс-игрока «Баварии» кандидатом на пост тренера «Спартака» Спорт, 11:56 Почему в 2020-м на рынке коммерческой недвижимости не было мегараспродажи Pro, 11:54 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 11:52 На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов Город, 11:47 Майнеры биткоина заработали в марте рекордные $1,5 млрд Крипто, 11:40 Маленький кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья Авто, 11:38 Директор ФБК сообщил об аресте своего отца Политика, 11:36 Эксперты назвали время исчезновения очереди из судов в Суэцком канале Общество, 11:35
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Кремль отреагировал на планы Пашиняна подать в отставку

Решение премьера Армении не требует незамедлительного разговора с президентом России, сказал Дмитрий Песков. Контакты лидеров двух стран, уточнил он, «идут постоянно»
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Решение премьера Армении Никола Пашиняна в апреле подать в отставку не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он же (Пашинян. — РБК) останется исполняющим обязанности, поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».

Накануне Пашинян объявил, что в апреле подаст в отставку, но «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». «В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сказал он.

Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера Армении
Общество
Никол Пашинян

В середине марта Пашинян после встречи с оппозицией объявил о решении провести в стране внеочередные парламентские выборы. Они назначены на 20 апреля.

С ноября 2020 года в Армении продолжается политический кризис. Поводом для него послужило перемирие с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. По трехстороннему соглашению часть подконтрольных Еревану районов Нагорного Карабаха перешла Баку. Оппозиция Армении обвинила премьера в капитуляции перед Азербайджаном. В стране начались массовые митинги, протестующие требовали отставки Пашиняна.

Чего добились в Армении за время протестов против Пашиняна. Видео
Политика

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Новый виток кризиса начался в конце февраля после того, как Пашинян уволил замглавы, а затем и руководителя Генштаба. Первый из них назвал несерьезными слова Пашиняна о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Минобороны России и вовсе опровергало использование Ереваном этих комплексов в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян заявил, что был дезинформирован об использовании «Искандеров». В итоге после отставок в Генштабе военные потребовали отставки Пашиняна.

Автор
Мария Бондаренко
Никол Пашинян отставка Владимир Путин Кремль Армения
Материалы по теме
Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера Армении
Общество
Пашинян объявил о законном назначении нового главы Генштаба Армении
Политика
Чего добились в Армении за время протестов против Пашиняна. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter