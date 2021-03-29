Кремль отреагировал на планы Пашиняна подать в отставку

Решение премьера Армении не требует незамедлительного разговора с президентом России, сказал Дмитрий Песков. Контакты лидеров двух стран, уточнил он, «идут постоянно»

Никол Пашинян (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Решение премьера Армении Никола Пашиняна в апреле подать в отставку не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он же (Пашинян. — РБК) останется исполняющим обязанности, поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».

Накануне Пашинян объявил, что в апреле подаст в отставку, но «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». «В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сказал он.

В середине марта Пашинян после встречи с оппозицией объявил о решении провести в стране внеочередные парламентские выборы. Они назначены на 20 апреля.