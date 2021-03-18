Пашинян назвал дату проведения внеочередных парламентских выборов

Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, заявил в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Сегодня состоялась моя встреча с руководителем [оппозиционной] фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это внеочередные парламентские выборы», — написал он.

В принятии решения премьер-министр также опирался на обсуждения вопроса с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией «Мой шаг» и руководителем оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, говорится в посте.

Никакого меморандума подписано не было, никаких условий поставлено также не было, сказал РБК депутат партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. По его словам, Пашинян теперь подаст в отставку, парламент два раза не изберет парламент и распустится силой права. И.о. премьер-министра на время подготовки к выборам также, скорее всего, остается Пашинян, считает депутат. В то же время в «Движении за спасение Родины», по словам Абовяна, на это согласны не все. «Там есть разные политические взгляды, но есть только общее понимание: что эту ситуацию нужно очень быстро решить», — сказал он.