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Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера Армении

Он покинет пост в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. При этом Пашинян сохранит статус исполняющего обязанности премьера. Выборы назначены на 20 июня. Политический кризис в Армении начался в ноябре 2020-го
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео со встречи премьер выложил у себя в Facebook.

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сообщил премьер.

Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше, в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня. До этого времени Пашинян будет исполнять обязанности главы правительства. По закону законодательное собрание должно избрать нового премьера после выборов. Если в результате двух туров ни один из кандидатов на пост главы кабмина не получит нужное количество голосов, то парламент самораспускается.

Политический кризис в республике начался в ноябре прошлого года после подписания перемирия с Азербайджаном. По трехстороннему соглашению часть подконтрольных Еревану районов Нагорного Карабаха перешла Баку.

Политические противники Пашиняна и оппозиционно настроенное население остались недовольны условиями перемирия, обвинив премьера в капитуляции перед Азербайджаном и предательстве своего народа. В стране начались массовые митинги, протестующие требовали отставки Пашиняна.

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Почему Николу Пашиняну удается оставаться премьером
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Никол Пашинян

В феврале кризис обострился после заявления премьера о российских ракетных комплексах «Искандер», которые, по его словам, показали свою неэффективность во время карабахского конфликта осенью 2020 года. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян опроверг слова Пашиняна, назвав их «несерьезными». После этого генерала уволили.

Премьер также отправил в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна, несмотря на возражения президента страны Армена Саркисяна. После этого отставки Пашиняна начало требовать военное руководство Армении.

В российском Минобороны заявления Пашиняна по поводу «Искандеров» вызвали удивление. Военные предположили, что премьера ввели в заблуждение, поскольку российские комплексы не применялись во время конфликта в Карабахе. Позднее Пашинян сообщил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров».

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Армения Никол Пашинян отставка премьер-министр
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