Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера Армении

Он покинет пост в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. При этом Пашинян сохранит статус исполняющего обязанности премьера. Выборы назначены на 20 июня. Политический кризис в Армении начался в ноябре 2020-го

Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео со встречи премьер выложил у себя в Facebook.

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сообщил премьер.

Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше, в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня. До этого времени Пашинян будет исполнять обязанности главы правительства. По закону законодательное собрание должно избрать нового премьера после выборов. Если в результате двух туров ни один из кандидатов на пост главы кабмина не получит нужное количество голосов, то парламент самораспускается.