В Ереване заявили о дезинформации Пашиняна по «Искандерам»

Слова премьера Армении о качестве российских «Искандеров» были неверны, Пашиняна неправильно проинформировали о ситуации, сообщила его пресс-секретарь. В Кремле заявили, что «правда в этом вопросе восстановлена»

«Искандер-М» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских комплексах «Искандер» были вызваны тем, что его неправильно об этом проинформировали, сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

По словам представителя премьера, заявление Пашиняна о применении Арменией «Искандеров» обсуждалось в ходе его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

«На основе сопоставления имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации», — сказала Геворгян. Пресс-секретарь добавила, что слова Пашиняна «не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-промышленного сотрудничества». Она назвала российское оружие «одним из лучших в мире».