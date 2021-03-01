В Ереване заявили о дезинформации Пашиняна по «Искандерам»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сказал журналистам, что в Кремле удовлетворены заявлением. «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — цитирует его «РИА Новости».
На прошлой неделе Пашинян в интервью новостному сайту 1in.am заявил, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года: ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В российском Минобороны в ответ сообщили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились со словами Пашиняна, так как, по информации ведомства, Армения не использовала эти комплексы в ходе конфликта. Министерство предположило, что премьера могли ввести в заблуждение и поэтому он использовал неточную информацию.
С критикой Пашиняна в отношении «Искандеров» не согласился первый замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян. В ответ на просьбу Yerevan.Today прокомментировать слова премьера он «долго смеялся», писало издание, а затем назвал сделанные выводы поверхностными. В Минобороны страны позже заявили, что в публикации был приведен не весь разговор. В ночь на 25 февраля Хачатряна уволили.
После этого в вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна. По мнению военных, правительство во главе с премьером «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал это требование попыткой переворота и подал президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Глава государства отказался подписывать соответствующий указ, объяснив это тем, что он «в корне противоречит Конституции». Затем Пашинян вновь попросил Саркисяна отправить главу Генштаба в отставку, эту просьбу поддержал Совет безопасности страны.