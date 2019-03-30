Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа не обращалась в Кремль с запросом на проведение телефонных переговоров с Путиным. Ранее американский лидер сообщил о готовности обсудить с президентом России тему Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не получали запросов от администрации президента США Дональда Трампа на проведение телефонного разговора или встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не запрашивали», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

В середине этой недели Трамп сказал, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы, подчеркнув, что для достижения этой цели «все способы допустимы». Заявление прозвучало на фоне новости о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой российских военнослужащих.

После этого в Госдепартаменте обвинили Россию в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле, сообщал собеседник Reuters. В американском ведомстве указывали, что прилет российских военных в Венесуэлу противоречит призывам Кремля о невмешательстве во внутренние дела республики.