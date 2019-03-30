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Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа не обращалась в Кремль с запросом на проведение телефонных переговоров с Путиным. Ранее американский лидер сообщил о готовности обсудить с президентом России тему Венесуэлы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не получали запросов от администрации президента США Дональда Трампа на проведение телефонного разговора или встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не запрашивали», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

В середине этой недели Трамп сказал, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы, подчеркнув, что для достижения этой цели «все способы допустимы». Заявление прозвучало на фоне новости о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой российских военнослужащих.

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После этого в Госдепартаменте обвинили Россию в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле, сообщал собеседник Reuters. В американском ведомстве указывали, что прилет российских военных в Венесуэлу противоречит призывам Кремля о невмешательстве во внутренние дела республики.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон не потерпит вмешательства «враждебных держав» в дела Западного полушария. Он предупредил, что американские власти будут рассматривать любые шаги, направленные на расширение военных операций в Венесуэле, как угрозу мировому сообществу.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и призывает другие страны поступать так же. При этом Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих странах мира и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть». В МИД России отметили, что военные пробудут в Венесуэле столько времени, сколько потребуется венесуэльскому руководству. В свою очередь, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс допустил введение антироссийских санкций в ответ на действия Москвы в Боливарианской Республике.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль ..., Администрация президента США, Венесуэла
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