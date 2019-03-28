МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные, которые недавно прилетели в латиноамериканскую республику, пробудут там столько, сколько будет нужно правительству Венесуэлы, заявила Мария Захарова

Мария Захарова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция мероприятия велась на официальной странице ведомства в Facebook.

Отвечая на вопрос, как долго они там еще пробудут, она отметила: «Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей».

В минувшее воскресенье стало известно о том, что в Венесуэлу прилетели два самолета с российскими военными. По данным местной газеты El Nacional, речь идет о 99 военнослужащих, которыми командует генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Согласно информации агентств «РИА Новости» и Associated Press, цель визита российских военных в латиноамериканскую республику — консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).​

Данные о прилете российских военных в Венесуэлу позже подтвердил представитель Министерства связи и информации Боливарианской Республики. В Москве называли военнослужащих «военными специалистами» и указывали, что они могут находиться в Венесуэле по соглашению о ВТС.​