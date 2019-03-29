Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции. Видеозапись его выступления опубликована в Twitter Госдепа.
«Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», — сказал он.
Ранее Абрамс заявил в интервью корреспонденту Би-би-си Барбаре Плетт-Ашер, что передал госсекретарю Майклу Помпео список действий, которые могут быть предприняты в отношении России за военную поддержку Каракаса. Запись фрагмента беседы опубликована в Twitter журналистки. «В списке много вариантов. России придется заплатить», — сказал Абрамс в ответ на вопрос, идет ли речь о введении санкций.
Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, 27 марта, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. На вопрос, как этого добиться, он ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».