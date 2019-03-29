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Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон за поддержку Каракаса может принять в отношении Москвы ряд мер, в том числе ввести санкции
Эллиот Абрамс (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции. ​Видеозапись его выступления опубликована в Twitter Госдепа.

«Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», — сказал он.

Ранее Абрамс заявил в интервью корреспонденту Би-би-си Барбаре Плетт-Ашер, что передал госсекретарю Майклу Помпео список действий, которые могут быть предприняты в отношении России за военную поддержку Каракаса. Запись фрагмента беседы опубликована в Twitter журналистки. «В списке много вариантов. России придется заплатить», — сказал Абрамс в ответ на вопрос, идет ли речь о введении санкций.

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США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, 27 марта, что ​«Россия должна убраться» из Венесуэлы. На вопрос, как этого добиться, он ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон указывал, что США будут рассматривать как прямую угрозу международному сообществу ​любой шаг по организации военных операций в Венесуэле. «Мы настоятельно предостерегаем партнеров, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или где-либо еще на полушарии с намерением начать или расширить [проводящиеся там] военные операции», — говорилось в его обращении.

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Таким образом Болтон отреагировал на данные о том, что в страну прибыли 99 российских военнослужащих. В российском МИДе утверждали, что в республике находятся «военные эксперты», занятые реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что все происходит «в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]».​

Военный атташе посольства Боливарианской Республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заверил, что участие россиян в военных операциях на территории страны не предусмотрено.

Автор: Александра Федотова
Теги: Венесуэла, Санкции
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