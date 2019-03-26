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В США заявили о неприятии вмешательства «враждебных держав» в дела Запада

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства «враждебных держав» в дела Западного полушария. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в общие цели Западного полушария — демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы», — сказал он.

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Болтон также заявил, что Россия должна сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь народу Венесуэлы, а не посылать «ядерные бомбардировщики и спецназ в поддержку коррумпированного диктатора».

Ранее газета El Nacional узнала о прибытии в Венесуэлу двух транспортных самолетов Минобороны России. По данным издания, на них в Каракас перебросили группу российских военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

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Впоследствии источники «РИА Новости» и Associated Press сообщали, что целью визита стали консультации по военно-техническому сотрудничеству. Источник Reuters в Госдепартаменте рассказал, что США обвинили Россию в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

Теги: Джон Болтон, Венесуэла
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