СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,67 63,96 EUR Нал. 74,04 71,93 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 039,49 -23,71 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни матери Общество, 22:34 Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии Спорт, 22:30 Нацбанк назвал причину замедления роста экономики на Украине Экономика, 22:24 Черчесов объяснил крупную победу сборной России над Казахстаном Спорт, 21:43 МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам Политика, 21:41 СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу Политика, 21:21 В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро Общество, 20:39 Норвежец Йоханнес Бё выиграл все гонки на домашнем этапе КМ по биатлону Спорт, 20:35 В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Общество, 20:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:44 Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах Политика, 19:34 Сборная России разгромила Казахстан в отборочном матче к Евро-2020 Спорт, 19:04 Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Общество, 18:57 СМИ узнали об ответе ЕС на сообщения о расследовании против Порошенко Политика, 18:26
Политика ,  
0 
СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу
В Каракас прибыли два транспортных самолета российского Минобороны. По меньшей мере один из них прилетел из Сирии. По версии El Nacional, в Каракас перебросили группу военных во главе с генерал-полковником
Фото: @FedericoBlackB / Twitter

В Венесуэлу 23 марта прибыли два российских транспортных самолета, следует из данных сервиса слежения за перемещением авиации CivMilAir. Венесуэльское издание El Nacional утверждает, что на двух бортах в Каракас была переброшена группа российских военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

El Nacional ссылается на данные, опубликованные в Twitter журналиста Хавьера Майорки. Он утверждает, что в аэропорт Каракаса прибыла «группа из 99 российских солдат» под командованием генерал-полковника Тонкошкурова. В аэропорту их встретил Марианни Мата, глава отдела по международным делам и интеграции венесуэльского Минобороны (имя и должность чиновника подтверждаются находящимися в открытом доступе документами военного ведомства). Вскоре после этого в тот же терминал прибыл еще один самолет, на этот раз грузовой. Он, утверждает Майорка, привез 35 т груза, предназначенного для группы российских военных.

Майорка не называет источник, откуда он получил информацию. В подтверждение своих слов он приводит фотографии, опубликованные в Twitter пользователя FedericoBlackB (в описании профиля сказано, что он принадлежит консультанту в области цифровой связи и специалисту по расследованию коррупции Федерико Блэку). На фотографиях видны два самолета в ливрее цветов российского флага — Ан-124-100 «Руслан» и Ил-62М с бортовым номером RA-86496. Ил-62М с этим номером, по данным открытых источников, относится к 223-му летному отряду, подведомственному Министерству обороны.

На фотографиях у самолета видна группа людей, некоторые из них одеты в военную униформу песчаного цвета. Пользователь Cristian Crespo F.‏ также опубликовал видео с российским Ан-124 в аэропорту.

Данные мониторингового сервиса CivMilAir, ведущего наблюдение за перемещениями самолетов, подтверждают, что 23 марта в сторону Венесуэлы вылетели два самолета: Ил-62М RA-86496 и грузовой Ан-124-100 с бортовым номером RA-82035. Оба самолета направились в сторону Латинской Америки из Сирии.

По данным трекингового сервиса FlightRadar, Ан-124 ВВС России с бортовым номером RA-82035 22 марта действительно совершил перелет с подмосковного аэродрома Чкаловский в сирийский аэропорт Латакия. Из аэропорта Чкаловский он взлетел в 15:12, в 16:05 с Чкаловского вылетел и Ил-62М.

Через несколько часов после прибытия в Венесуэлу транспортники взлетели и легли на обратный курс.

Российские Ан-124 и Ил-62 с этими бортовыми номерами не в первый раз наносят визит в Венесуэлу. Судя по данным сервиса MilRadar, в декабре 2018 года два этих же самолета сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-160, которые прибыли в Каракас из России для проведения учений.

Генерал-полковник Василий Тонкошкуров, которого Майорка называет командиром группы российских военных, с 2013 года занимал должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил. В мае 2018 года он был назначен на пост начальника Главного штаба Сухопутных войск.

РБК направил запрос в посольство России в Каракасе.

Политика
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

В начале марта Ил-62М RA-86496 совершил перелет из Шереметьево в Каракас и обратно, писала «Новая газета». Часть пути он совершил с отключенным транспондером, что не позволило полностью отследить его маршрут.

Самолеты 223-го летного отряда регулярно совершают рейсы на российскую базу в Сирии. Именно к этому подразделению Минобороны относился разбившийся в декабре 2016 года Ту-154, направлявшийся в Латакию. Как писало «Радио Свободы» со ссылкой на FlightRadar, Ил-62М RA-86496 чаще всех остальных самолетов 223-го летного отряда летал в Хмеймим.

В январе Reuters сообщал, что сотрудники российской ЧВК обеспечивают охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД Венесуэлы эти данные опроверг. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий сферу ОПК, 31 января также опровергал наличие российских военных в латиноамериканской стране.

Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Венесуэла, армия России
Материалы по теме
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Политика
Гуаидо заявил об обсуждении с военными смены власти в Венесуэле
Политика
Венесуэльский генерал признал Гуаидо временным президентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter