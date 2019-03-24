СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу

В Каракас прибыли два транспортных самолета российского Минобороны. По меньшей мере один из них прилетел из Сирии. По версии El Nacional, в Каракас перебросили группу военных во главе с генерал-полковником

Фото: @FedericoBlackB / Twitter

В Венесуэлу 23 марта прибыли два российских транспортных самолета, следует из данных сервиса слежения за перемещением авиации CivMilAir. Венесуэльское издание El Nacional утверждает, что на двух бортах в Каракас была переброшена группа российских военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

El Nacional ссылается на данные, опубликованные в Twitter журналиста Хавьера Майорки. Он утверждает, что в аэропорт Каракаса прибыла «группа из 99 российских солдат» под командованием генерал-полковника Тонкошкурова. В аэропорту их встретил Марианни Мата, глава отдела по международным делам и интеграции венесуэльского Минобороны (имя и должность чиновника подтверждаются находящимися в открытом доступе документами военного ведомства). Вскоре после этого в тот же терминал прибыл еще один самолет, на этот раз грузовой. Он, утверждает Майорка, привез 35 т груза, предназначенного для группы российских военных.

Майорка не называет источник, откуда он получил информацию. В подтверждение своих слов он приводит фотографии, опубликованные в Twitter пользователя FedericoBlackB (в описании профиля сказано, что он принадлежит консультанту в области цифровой связи и специалисту по расследованию коррупции Федерико Блэку). На фотографиях видны два самолета в ливрее цветов российского флага — Ан-124-100 «Руслан» и Ил-62М с бортовым номером RA-86496. Ил-62М с этим номером, по данным открытых источников, относится к 223-му летному отряду, подведомственному Министерству обороны.



На фотографиях у самолета видна группа людей, некоторые из них одеты в военную униформу песчаного цвета. Пользователь Cristian Crespo F.‏ также опубликовал видео с российским Ан-124 в аэропорту.