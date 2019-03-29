США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России

США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России

После сообщений, что в Венесуэлу прилетели военные из России, советник Трампа предупредил: США будут рассматривать шаги, направленные на начало военных операций в республике, как угрозу международному сообществу

Джон Болтон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление сообщают Reuters и Bloomberg.

О том, что в Венесуэлу для консультаций по военно-техническому сотрудничеству прилетели 99 российских военнослужащих, стало известно на прошлой неделе. Об этом написала газета El Nacional. Позже информацию подтвердили в венесуэльском Министерстве связи и информации. В МИД России отметили, что в республике находятся «военные эксперты [из России], которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству». Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что «это все [происходит] в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]».​

Военный атташе посольства Боливарианской Республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заверил: присутствие в Венесуэле российских военных не предусматривает ​их участия в каких-либо боевых операциях на территории страны.

«Мы настоятельно предостерегаем партнеров, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или где-либо еще на полушарии с намерением начать или расширить [проводящиеся там] военные операции, — говорится в заявлении Болтона. — Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».