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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России
После сообщений, что в Венесуэлу прилетели военные из России, советник Трампа предупредил: США будут рассматривать шаги, направленные на начало военных операций в республике, как угрозу международному сообществу
Джон Болтон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление сообщают Reuters и Bloomberg.

О том, что в Венесуэлу для консультаций по военно-техническому сотрудничеству прилетели 99 российских военнослужащих, стало известно на прошлой неделе. Об этом написала газета El Nacional. Позже информацию подтвердили в венесуэльском Министерстве связи и информации. В МИД России отметили, что в республике находятся «военные эксперты [из России], которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству». Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что «это все [происходит] в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]».​

Военный атташе посольства Боливарианской Республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заверил: присутствие в Венесуэле российских военных не предусматривает ​их участия в каких-либо боевых операциях на территории страны.

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«Мы настоятельно предостерегаем партнеров, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или где-либо еще на полушарии с намерением начать или расширить [проводящиеся там] военные операции, — говорится в заявлении Болтона. — Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

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Сам президент США Дональд Трамп ранее потребовал от России «убраться из Венесуэлы». В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что Россия действует в республике в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутренние дела этой страны. У Москвы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть обязательства по контрактам на поставку специмущества (военного оборудования и техники) в Венесуэлу.

Представители США, заметил Песков, присутствуют во многих странах мира, и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

Военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле в августе 2017 года допускал и Трамп. В феврале о том, что Вашингтон рассматривает все варианты для урегулирования местного кризиса, говорил госсекретарь Майкл Помпео. Владимир Путин тогда отмечал, что внешнее вмешательство во внутренние дела республики грубо попирает нормы международного права.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Джон Болтон, Вашингтон
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