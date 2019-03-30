Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсудить кризис в Венесуэле с лидерами России и Китая. По его словам, он готов говорить на эту тему со многими людьми

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Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран. «Я много с кем буду говорить по этому поводу. Возможно, с Владимиром Путиным, может быть с главой КНР Си Цзиньпинем», - цитирует Трампа агентство Reuters.

Ранее Трамп категорично высказался в ответ на сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. 27 марта он заявил, что «Россия должна убраться» из этой страны. При этом он заявил, что для достижения этой цели «допустимы все способы».

В Москве на это ответили, что двусторонние отношения России и Венесуэлы не должны беспокоить третьи страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что США присутствуют во многих странах мира и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

На этой неделе венесуэльское издание El Nacional сообщило о прибытии в Венесуэлу 99 российских военнослужащих. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила наличие в стране военных экспертов, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны.