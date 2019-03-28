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Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и призывает другие государства поступать так же, сказал Песков. Накануне Трамп потребовал от России «убраться» из южноамериканской страны
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия действует в Венесуэле в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутренние дела этой страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих странах мира и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть». «Поэтому нам, конечно, хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — сказал он.

Песков добавил, что двусторонние отношения России не должны беспокоить третьи страны.

У России есть обязательства по контрактам на поставку специмущества в Венесуэлу, объяснил пресс-секретарь президента визит в южноамериканскую страну российских специалистов. В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику.

Политика
Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ призвала США сначала выполнить свои обещания и вывести войска из Сирии, а только потом «давать советы кому-то откуда-то уходить».

Заявление Трампа прозвучало на фоне информации о визите в Венесуэлу 99 российских военнослужащих, про это El Nacional сообщила на минувших выходных. Позже Захарова подтвердила, что там есть «военные эксперты», которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны.

Авторы: Владимир Дергачев, Константин Нагаев
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