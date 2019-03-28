Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

Россия действует в Венесуэле в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутренние дела этой страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков подчеркнул, что США присутствуют во многих странах мира и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть». «Поэтому нам, конечно, хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — сказал он.
Песков добавил, что двусторонние отношения России не должны беспокоить третьи страны.
У России есть обязательства по контрактам на поставку специмущества в Венесуэлу, объяснил пресс-секретарь президента визит в южноамериканскую страну российских специалистов. В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику.