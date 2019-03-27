Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию». «Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», — сказал он.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По данным сервиса CivMilAir, 23 марта из Сирии в Венесуэлу вылетели два самолета — Ил-62М с бортовым номером RA-86496 и Ан-124-100. В свою очередь, из информации сервиса FlightRadar следует, что оба воздушных судна пробыли в Венесуэле несколько часов, после чего взяли обратный курс.

Позже агентства «РИА Новости» и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что целью визита российских военных в южноамериканскую страну являются консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Впоследствии эти данные подтвердил Bloomberg представитель Министерства связи и информации Венесуэлы. В Москве факт визита не подтверждали.

Собеседник Reuters в правительстве США говорил, что среди переброшенных российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве. В Вашингтоне считают, что в задачи этих военнослужащих входит поддержка режима Мадуро в слежке и охрана правительственной киберинфраструктуры.

После сообщений о прибытии российских военных в Венесуэлу генеральный секретариат Организации американских государств указал, что для подобного «вторжения» необходимо разрешение Национальной ассамблеи. «Иностранные военные — это инструмент репрессивного устрашения», — заявили в организации.

В МИД России в ответ напомнили, что в 2001 году Москва и Каракас подписали соглашение о ВТС, дальнейшие действия в рамках которого не требуют согласования с венесуэльским парламентом. «Убеждены, что не дело технического органа указывать независимому государству, с кем и как развивать сотрудничество, а также давать оценку ​статуса правительства Венесуэлы, обладающего реальной властью», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.