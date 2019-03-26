СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

Прибытие российских военных в Венесуэлу противоречит призывам Кремля и Мадуро не вмешиваться во внутренние дела республики, заявил источник Reuters. Ранее СМИ сообщили о прилете в Венесуэлу группы военных на двух самолетах

Фото: FedericoBlackB / Twitter

Вашингтон обвиняет Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле после того, как ранее стало известно о прибытии в республику двух транспортных самолетов с российскими военнослужащими. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters представитель американского Госдепартамента.

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Организация Американских государств, куда входят большинство стран Латинской Америки и США, также осудила прибытие российских военных в Венесуэлу, «которое не было санкционировано Национальной ассамблеей, как того требует Конституция [страны], и которое было сделано в поддержку правительства, объявленное незаконным». Заявление опубликовано на сайте организации.

«Присутствие военнослужащих и военного транспорта представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы. Иностранные военнослужащие являются инструментом репрессивного запугивания в контексте демократического перехода во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо», — говорится в заявлении. В организации считают недопустимым сотрудничество иностранного правительства с «узурпирующим режимом» в Венесуэле.