В Кремле ответили на готовность Зеленского к «бою» за ЗАЭС и Донбасс

Песков, отвечая на слова Зеленского о готовности к «бою» за ЗАЭС и Донбасс, напомнил, что станция под контролем России. Москва считает Донбасс исторически российской территорией и выступает за полный контроль над ним

Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Запорожская АЭС уже больше двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о словах украинского лидера о неготовности отдавать Донбасс и ЗАЭС «без боя», передает корреспондент РБК.

«Естественно, мы видели эти заявления. Здесь первое — в этом контексте нужно обратить внимание, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС», — сказал Песков.

Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил пресс-секретарь.

Ранее Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Киев не отдаст эти территории «без боя».

Россия на переговорах в Абу-Даби на прошлой неделе предложила разделить с Украиной энергию с ЗАЭС, узнало Politico. Главной темой встречи был территориальный вопрос. При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что Россия и Украина могут в скором времени найти компромиссное решение по этому вопросу.

Украинский лидер до этого предлагал поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. Соединенные Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию, а Вашингтон сделать главным менеджером. Президент России Владимир Путин еще осенью не исключал вариант, при котором Москва будет сотрудничать с Вашингтоном в вопросах безопасности и эксплуатации ЗАЭС.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что США предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг ЗАЭС и передать их под контроль Вашингтона.

Запорожская АЭС — это крупнейшая атомная станция в Европе. Она находится под контролем России с марта 2022 года и расположена на территории Запорожской области, включенной в состав России в октябре 2022-го. При этом интеграция станции в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме «холодного останова».

На прошлой неделе в районе станции ввели локальный режим прекращения огня, чтобы провести ремонт линии электропередачи. 19 января линия «Ферросплавная-1» была вновь введена в эксплуатацию.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. Путин в октябре предупреждал, что Россия может зеркально ответить на удары по станции. Тогда же глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о риске ядерной аварии из-за обстрелов.