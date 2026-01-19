На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1»

Фото: znppofficial / Telegram

На Запорожскую АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщил глава Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям — «Ферросплавная-1» и «Днепровская», — уточнил Лихачев.

Он пояснил, что «Ферросплавная-1» была отключена автоматической защитой 2 января 2026 года и до нынешнего дня энергоснабжение обеспечивалось только по линии «Днепровская», что увеличивало риски для работы всех шести энергоблоков и систем охлаждения.

Лихачев также поблагодарил Минобороны, МИД и руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за содействие в организации безопасного режима работы станции. Восстановление обеих линий существенно повышает надежность энергоснабжения ЗАЭС и позволяет избежать критической ситуации, аналогичной полной потере внешнего питания в сентябре—октябре 2025 года.

Ремонтные работы на ЗАЭС стартовали 18 января после достижения договоренностей о временном прекращении огня. Это четвертое временное прекращение огня, согласованное через МАГАТЭ. С мая 2025 года ЗАЭС получала питание только по ЛЭП «Днепровская». После ее повреждения осенью станция месяц работала на резервных дизель-генераторах. ЛЭП «Днепровская» была восстановлена 23 октября, «Ферросплавная-1» — 8 ноября. В результате обстрела 16 декабря линия снова была повреждена.

Крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, сейчас полностью заглушена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.