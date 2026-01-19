 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

На Запорожскую АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщил глава Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям — «Ферросплавная-1» и «Днепровская», — уточнил Лихачев.

Он пояснил, что «Ферросплавная-1» была отключена автоматической защитой 2 января 2026 года и до нынешнего дня энергоснабжение обеспечивалось только по линии «Днепровская», что увеличивало риски для работы всех шести энергоблоков и систем охлаждения.

Лихачев также поблагодарил Минобороны, МИД и руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за содействие в организации безопасного режима работы станции. Восстановление обеих линий существенно повышает надежность энергоснабжения ЗАЭС и позволяет избежать критической ситуации, аналогичной полной потере внешнего питания в сентябре—октябре 2025 года.

На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции
Общество
Запорожская АЭС

Ремонтные работы на ЗАЭС стартовали 18 января после достижения договоренностей о временном прекращении огня. Это четвертое временное прекращение огня, согласованное через МАГАТЭ. С мая 2025 года ЗАЭС получала питание только по ЛЭП «Днепровская». После ее повреждения осенью станция месяц работала на резервных дизель-генераторах. ЛЭП «Днепровская» была восстановлена 23 октября, «Ферросплавная-1» — 8 ноября. В результате обстрела 16 декабря линия снова была повреждена.

Крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, сейчас полностью заглушена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Запорожская АЭС Военная операция на Украине ЛЭП Энергодар
Материалы по теме
Директор ЗАЭС назвал невозможной схему совместного управления станцией
Политика
В районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня
Политика
На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45