Мирный план по Украине⁠,
0

Politico узнало о желании России разделить с Украиной энергию с ЗАЭС

Politico: Россия требует делить энергию с Запорожской АЭС пополам с Украиной
Сюжет
Мирный план по Украине
На переговорах в ОАЭ обсуждался вопрос контроля над Запорожской АЭС, но соглашения по этому вопросу пока нет. По данным AP, Москва предлагает делить энергию со станции поровну
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На трехсторонних переговорах делегаций России, Украины и США в Абу-Даби обсуждался в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, однако соглашения по этому вопросу пока нет, сообщают Politico и Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По данным Politico, Москва настаивает на совместном получении электроэнергии с Запорожской АЭС. Собеседник AP уточняет, что вырабатываемая на станции электроэнергия будет распределяться «на справедливой основе», но контроль над ней все еще не определен.

РБК направил запрос в ДИП МИД России.

Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский называл статус Запорожской атомной электростанции одной из красных линий для Киева наряду с территориальным вопросом. Он предлагал поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. Соединенные Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию, а Вашингтон сделать главным менеджером.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в начале января заявил, что станция является российским объектом и форму совместного управления ей невозможно представить. Он напомнил, что ЗАЭС эксплуатируется российским оператором, который учрежден концерном «Росэнергоатом», российским персоналом по нормам, законам и правилам России.

Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, сообщал Кремль. «Это российская станция, она находится под нашим контролем, поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции», — пояснил он.

NYT узнала об обсуждении США и Киевом нейтральных сил в Донбассе
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года и находится на территории Запорожской области, включенной в состав России в октябре 2022-го. При этом интеграция станции в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме «холодного останова» (безопасное состояние реактора, при котором ядерная реакция прекращена, температура и давление снижены, энергоблок не генерирует электроэнергию, но системы охлаждения отводят от топлива тепло).

На прошлой неделе в районе станции ввели локальный режим прекращения огня, чтобы провести ремонт линии электропередачи. 19 января линия «Ферросплавная-1» была вновь введена в эксплуатацию.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Екатерина Постникова
Запорожская АЭС переговоры Украина Запорожская область
