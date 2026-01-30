Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»

Зеленский отказался от компромисса по Донбассу и заявил, что Киев не отдаст «без боя» эту территорию и ЗАЭС. Путин ранее говорил, что Россия получит контроль над этой своей исторической землей любым способом

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Его слова приводит «Страна.ua».

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — сказал украинский лидер.

По его словам, пока решения по территориям нет. США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории», добавил Зеленский.

На прошлой неделе прошли переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Основной темой стал территориальный вопрос. Без его решения урегулирование невозможно, подчеркивали в МИДе. Кроме того, Politico писало, что Россия предложила разделить с Украиной энергию с ЗАЭС. Президент Владимир Путин осенью не исключал возможности, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном в вопросах безопасности и эксплуатации электростанции.

Зеленский же называл статус Запорожской атомной электростанции одной из красных линий для Киева наряду с территориальным вопросом. Он предлагал поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. Соединенные Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в начале января заявил, что станция является российским объектом и форму совместного управления ей невозможно представить. Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, сообщал Кремль.

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года и находится на территории Запорожской области, включенной в состав России в октябре 2022-го. При этом интеграция станции в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме «холодного останова»

18 января в районе Запорожской АЭС введен локальный режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Власти России требуют выхода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. По словам президента Владимира Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.