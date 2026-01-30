 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский отказался от компромисса по Донбассу и заявил, что Киев не отдаст «без боя» эту территорию и ЗАЭС. Путин ранее говорил, что Россия получит контроль над этой своей исторической землей любым способом
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Его слова приводит «Страна.ua».

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — сказал украинский лидер.

По его словам, пока решения по территориям нет. США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории», добавил Зеленский.

На прошлой неделе прошли переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Основной темой стал территориальный вопрос. Без его решения урегулирование невозможно, подчеркивали в МИДе. Кроме того, Politico писало, что Россия предложила разделить с Украиной энергию с ЗАЭС. Президент Владимир Путин осенью не исключал возможности, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном в вопросах безопасности и эксплуатации электростанции.

Зеленский же называл статус Запорожской атомной электростанции одной из красных линий для Киева наряду с территориальным вопросом. Он предлагал поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. Соединенные Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию.

The Times сообщила, что России по территориям пришлось соглашаться с США
Политика

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в начале января заявил, что станция является российским объектом и форму совместного управления ей невозможно представить. Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, сообщал Кремль.

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года и находится на территории Запорожской области, включенной в состав России в октябре 2022-го. При этом интеграция станции в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме «холодного останова»

18 января в районе Запорожской АЭС введен локальный режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Власти России требуют выхода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. По словам президента Владимира Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина Донбасс Россия Запорожская АЭС
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Politico узнало о желании России разделить с Украиной энергию с ЗАЭС
Политика
В районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня
Политика
Директор ЗАЭС назвал невозможной схему совместного управления станцией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Какую технику Москва отправила на уборку снега. Фотогалерея Город, 13:08 