Главное меню
Военная операция на Украине⁠,
0

Постпред США допустил скорый компромисс России и Украины по территориям

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Ситуация может проясниться в ближайшие недели и даже дни, заявил Уитакер. Зеленский говорил, что компромисса нет, Россия считает территориальный вопрос принципиально значимым для себя
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Россия и Украина могут в скором времени найти компромиссное решение по территориальному вопросу, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, ситуация может проясниться в ближайшие дни или недели.

«Я думаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», — сказал Уитакер в эфире телеканала Newsmax (цитата по «РИА Новости»).

Россия требует вывода украинских войск из Донбасса. Киев публично заявляет о нежелании отказываться от претензий на территории.

1 февраля в Абу-Даби должна состояться встреча российской и украинской делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, не исключил, что она может быть перенесена.

Песков назвал вопросы территорий принципиально значимыми
Политика
Дмитрий Песков

Переговорам предшествовали трехсторонние встречи России, Украины и США, также в Абу-Даби, 23 и 24 января. «Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — сказал Зеленский через неделю после этих переговоров.

По его словам, решения по территориям пока нет. США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории», добавил Зеленский.

Вопросы территорий принципиально значимы для России, подчеркивали в Кремле. ЗАЭС уже больше двух лет находится под контролем России, ответил на слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, отметил он. Днем 30 января Минобороны отчиталось о взятии села Бересток в ДНР. В течение недели российские войска заняли населенные пункты и в других регионах.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Донбасс является исторической территорией страны и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мэттью Уитакер компромисс Украина мирное урегулирование территориальный спор
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
