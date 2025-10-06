В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X.

«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки [АЭС]. Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела на расстоянии 1,25 км от периметра станции», — говорится в заявлении.

Ранее, 3 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В настоящее время АЭС работает на аварийных дизель-генераторах.

«Это проблема ядерной безопасности, и ее решение отвечает общим интересам», — подчеркнул Гросси.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергал обвинения в ударах по станции.

Читайте РБК в Telegram.