В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X.
«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки [АЭС]. Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела на расстоянии 1,25 км от периметра станции», — говорится в заявлении.
Ранее, 3 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В настоящее время АЭС работает на аварийных дизель-генераторах.
«Это проблема ядерной безопасности, и ее решение отвечает общим интересам», — подчеркнул Гросси.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что станция осталась без постоянного энергоснабжения и Россия препятствует ремонту. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ.
На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия может зеркально ответить на удары по ЗАЭС.
ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергал обвинения в ударах по станции.
