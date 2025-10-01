 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Запорожская АЭС впервые за три года конфликта на Украине больше недели находится без внешнего электроснабжения, работая только на аварийных дизельных генераторах. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил в связи с этим о риске ядерной аварии.

«Хотя станция в настоящее время работает благодаря своим аварийным дизельным генераторам — последней линии обороны — и непосредственной опасности нет, пока они продолжают работать, очевидно, что ситуация с точки зрения ядерной безопасности неустойчива. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — заявил он.

Отключение произошло, когда в результате боевых действий была повреждена единственная оставшаяся линия электропередачи близ станции, отмечает МАГАТЭ. На площадке есть персонал, запасные части и топливо более чем на десять дней, а регулярные поставки поддерживают этот уровень. Радиационный мониторинг превышения норм сейчас не выявил, сообщили в агентстве.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Как заверяет агентство, «ситуация с ядерной безопасностью сейчас не столь критическая, как была бы, если бы станция все еще вырабатывала электроэнергию».

Однако существует риск, что ядерное топливо может расплавиться, если электроэнергия на АЭС полностью отключится и холодильные установки в системе перестанут работать. «По этой причине ЗАЭС также располагает мобильными дизельными генераторами», — напомнили в МАГАТЭ.

Гросси призвал обе стороны сотрудничать для проведения необходимых ремонтных работ.

Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС
23 сентября Запорожская АЭС в десятый раз после начала военной операции была отключена от внешнего электроснабжения из-за повреждения линии 750 кВ. 27 сентября пресс-служба станции сообщила, что АЭС работает на резервных дизель-генераторах, запасы топлива позволяют работать длительное время.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запорожская АЭС электроснабжение МАГАТЭ отключение электричества
