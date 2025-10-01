Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС впервые за три года конфликта на Украине больше недели находится без внешнего электроснабжения, работая только на аварийных дизельных генераторах. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил в связи с этим о риске ядерной аварии.
«Хотя станция в настоящее время работает благодаря своим аварийным дизельным генераторам — последней линии обороны — и непосредственной опасности нет, пока они продолжают работать, очевидно, что ситуация с точки зрения ядерной безопасности неустойчива. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — заявил он.
Отключение произошло, когда в результате боевых действий была повреждена единственная оставшаяся линия электропередачи близ станции, отмечает МАГАТЭ. На площадке есть персонал, запасные части и топливо более чем на десять дней, а регулярные поставки поддерживают этот уровень. Радиационный мониторинг превышения норм сейчас не выявил, сообщили в агентстве.
ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.
Как заверяет агентство, «ситуация с ядерной безопасностью сейчас не столь критическая, как была бы, если бы станция все еще вырабатывала электроэнергию».
Однако существует риск, что ядерное топливо может расплавиться, если электроэнергия на АЭС полностью отключится и холодильные установки в системе перестанут работать. «По этой причине ЗАЭС также располагает мобильными дизельными генераторами», — напомнили в МАГАТЭ.
Гросси призвал обе стороны сотрудничать для проведения необходимых ремонтных работ.
в десятый раз после начала военной операции была отключена от внешнего электроснабжения из-за повреждения линии 750 кВ. 27 сентября пресс-служба станции сообщила, что АЭС работает на резервных дизель-генераторах, запасы топлива позволяют работать длительное время.
