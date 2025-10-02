 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС

Сюжет
Форум «Валдай»
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на территорию Запорожской атомной электростанции
Вид на территорию Запорожской атомной электростанции (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Киеву стоит понимать наличие на территории Украины работающей атомной электростанции, так как Россия может ответит зеркально на удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал глава государства.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром и является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. В настоящий момент все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Россия регулярно сообщает об атаках ВСУ на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

На ЗАЭС заявили о наличии топлива для длительной автономной работы
Политика
Запорожская АЭС

В среду, 1 октября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске ядерной аварии в связи с тем, что ЗАЭС впервые за три года российско-украинского конфликта больше недели находится без внешнего электроснабжения, работая только на аварийных дизельных генераторах.

В МАГАТЭ отметили, что отключение произошло из-за повреждения в результате боевых действий единственной оставшейся линии электропередачи близ станции. Гросси призвал обе стороны сотрудничать для проведения необходимых ремонтных работ.

В конце сентября ЗАЭС в десятый раз после начала спецоперации была отключена от внешнего электроснабжения из-за повреждения линии 750 кВ. Позже пресс-служба станции сообщила, что станция работает на резервных дизель-генераторах, а запасы топлива позволяют работать длительное время.

