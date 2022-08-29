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Постпред сообщил о планах МАГАТЭ оставить несколько сотрудников на ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов: МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько сотрудников
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует оставить несколько сотрудников на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает «РИА Новости».

По его словам, миссия примерно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ по ядерной безопасности уже находится на пути к ЗАЭС. Их сопровождает команда ООН, которая занимается вопросами логистики и безопасности.

Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС
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Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС Михаил Ульянов
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