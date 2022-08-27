Россия передала в СБ ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС

Постпредство при ООН: Россия направила в СБ ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС

Россия направила членам Совета Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской атомной электростанции украинскими военными. Об этом сообщается в Twitter российского постпредства при ООН.

«Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по поводу презентации Минобороны России об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 27 августа», — говорится в сообщении.

Три снаряда разорвались рядом с местом, где расположено хранилище ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов, добавили в постпредстве.

Российские военные контролируют часть Запорожской области, включая город Энергодар и расположенную там Запорожскую АЭС.

Россия и пророссийские власти Запорожской области неоднократно обвиняли Вооруженные силы Украины в обстрелах атомной электростанции. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Москва занимается «ядерным шантажом», и призывал военных немедленно покинуть станцию.

Москва выразила готовность содействовать в организации посещения АЭС миссией МАГАТЭ. Постпред России при организации Михаил Ульянов утверждал, что российская сторона заинтересована в получении специалистами агентства полной и достоверной информации о ситуации на станции.

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Киев также выступал за визит сотрудников МАГАТЭ и предлагал рассмотреть возможность постоянного присутствия миссии на Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что не возражает против этого.