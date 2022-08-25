«Энергоатом» сообщил о полном отключении Запорожской АЭС от энергосети

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) впервые в истории полностью отключили от энергосети, сообщает «Энергоатом».

По данным украинской компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской теплоэлектростанции, которая находится рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи атомной станции с энергосистемой Украины. Три других ранее были повреждены во время обстрелов.

«В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети», — говорится в заявлении «Энергоатома».

Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

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