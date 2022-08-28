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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России обвинило ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил Украины дважды обстреляла территорию Запорожской АЭС за прошедшие сутки, заявило Министерство обороны в Telegram.

По данным ведомства, украинские военные выпустили девять снарядов из района села Марьевка в Днепропетровской области. Три из них упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы ТВЭЛ и твердые радиоактивные отходы.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — заявило ведомство.

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Фото:ТАСС

По данным Минобороны, российские военные подавили подразделения ВСУ ответным огнем. Сейчас штатный персонал контролирует техническое состояние станции. Радиационная обстановка остается нормальной.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, на подконтрольной российским войскам территории. В июле и августе Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Страны G7 и еще 33 страны мира призывали Москву вернуть Киеву контроль над всеми ядерными объектами страны. Главы МИД «Большой семерки» сочли, что действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

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Россия отрицала обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивала, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения. 27 августа постпредство России сообщило, что направила странам — участницам Совета Безопасности ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС украинскими военными, когда снаряды разорвались около хранилища с ядерным топливом.

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Минобороны Запорожская АЭС Запорожская область обстрел ВСУ
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