Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постпред Украины при ООН Кислица: Киев выступает за постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотреть возможность постоянного присутствия своих экспертов на Запорожской атомной электростанции, заявил постпред Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица на Совете Безопасности ООН.

«Мы продолжаем считать, что эффективность миссии может быть повышена путем включения в нее военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН», — добавил он, не уточнив, в чем заключаются военный и политический компоненты.

Запорожская АЭС считается самой крупной в Европе атомной электростанцией. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. В июле—августе Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории станции. 11 августа в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное ситуации на АЭС, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он указал на необходимость как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

Москва сначала утверждала, что визит экспертов агентства планировался, однако затем департамент безопасности секретариата ООН включил «красный свет». В российском МИДе утверждали, что сомневаются в безопасности поездки миссии через Киев, и винили в срыве визита «западное сообщество» и «киевский режим».

Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию. Более 40 стран мира призывали Москву вернуть контроль над АЭС Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что во время переговоров с генеком ООН Антониу Гутерришем согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он подчеркнул, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».