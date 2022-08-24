Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Bloomberg узнал, что оператор «Сахалина-2» допустил оплату СПГ в рублях Бизнес, 04:02
Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС Политика, 03:36
В Белом доме заявили, что время работает против Украины Политика, 03:10
Небензя призвал Чехию ответить за слова главы минобороны страны о Дугиной Политика, 03:04
Россияне признались, что чаще всего забывают сделать, выходя из дому Общество, 03:00
МИД Латвии предложил впускать россиян после ответа на вопрос «чей Крым?» Политика, 02:40
В Риге задержали 14 человек во время митинга у мемориала советским воинам Политика, 02:24
Аксенов ответил Зеленскому на слова о возврате Крыма «любыми средствами» Политика, 02:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Захарова сравнила слова Трасс о ядерном оружии с серией Остина Пауэрса Политика, 02:10
Трюдо и Шольц договорились о поставках водорода в ФРГ с 2025 года Политика, 02:00
Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца Общество, 01:54
В Киеве сочли передачу 50 HIMARS условием для изменения хода спецоперации Политика, 01:42
«Фонтанка» узнала о намерении ВЭБ профинансировать тоннель под Невой Общество, 01:23
Небензя представил в СБ ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Украиной Политика, 01:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постпред Украины при ООН Кислица: Киев выступает за постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотреть возможность постоянного присутствия своих экспертов на Запорожской атомной электростанции, заявил постпред Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица на Совете Безопасности ООН.

«Мы продолжаем считать, что эффективность миссии может быть повышена путем включения в нее военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН», — добавил он, не уточнив, в чем заключаются военный и политический компоненты.

Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС считается самой крупной в Европе атомной электростанцией. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. В июле—августе Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории станции. 11 августа в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное ситуации на АЭС, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он указал на необходимость как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

Москва сначала утверждала, что визит экспертов агентства планировался, однако затем департамент безопасности секретариата ООН включил «красный свет». В российском МИДе утверждали, что сомневаются в безопасности поездки миссии через Киев, и винили в срыве визита «западное сообщество» и «киевский режим».

Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию. Более 40 стран мира призывали Москву вернуть контроль над АЭС Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что во время переговоров с генеком ООН Антониу Гутерришем согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он подчеркнул, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации». 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Почему сокращаются международные валютные резервы России
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи

Теги
Запорожская АЭС Сергей Кислица Совбез ООН МАГАТЭ
Материалы по теме
Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
Лавров обсудил с французским министром визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Политика
МИД Франции заявил о согласии России на миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter