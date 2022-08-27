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NYT узнала состав миссии МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС

В состав делегации войдут 13 экспертов, в том числе из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Франции, Италии. Американских и британских специалистов в числе заявленных нет
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В состав миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая посетит Запорожскую АЭС войдут глава агентства Рафаэль Мариано Гросси, а также 13 экспертов, сообщает The New York Times со ссылкой на список участников.

По данным газеты, на АЭС отправятся эксперты «в основном из нейтральных стран». Представителей от США и Великобритании в составе делегации не будет, однако в нее войдут эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы. При этом миссия МАГАТЭ будет также включать делегатов из Китая и Сербии. Кроме того, среди членов группы, которая отправится на атомную электростанцию, будут эксперты из Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии, пишет NYT.

В штаб-квартире МАГАТЭ газете не предоставили комментарий по этому вопросу, однако отметили, что агентство проводит активные консультации по поводу визита на ЗАЭС.

МАГАТЭ не увидело немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС
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Рафаэль Гросси

Накануне газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на участников переговоров о визите инспекции МАГАТЭ, что это может произойти на следующей неделе. Сотрудники агентства также могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование.

Российские военные контролируют часть Запорожской области, включая город Энергодар и Запорожскую АЭС. Москва выражала готовность содействовать в организации приезда миссии МАГАТЭ на станцию. Постпред России при организации Михаил Ульянов утверждал, что страна заинтересована в получении специалистами агентства полной и достоверной информации о происходящем вокруг АЭС.

Украина также выступала за визит сотрудников МАГАТЭ и предлагала рассмотреть возможность постоянного присутствия миссии на АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ там.

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Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в создании опасной обстановки на АЭС и предпосылок к катастрофе. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Москва занимается «ядерным шантажом» и призывал военных немедленно покинуть станцию.

Москва в свою очередь заявляла, что ВСУ создают угрозу, обстреливая территорию АЭС и рискуя вызвать «радиационную аварию».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
МАГАТЭ Запорожская АЭС Запорожская область Украина
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