Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС

На электростанцию приедут 13 специалистов Международного агентства по атомной энергии и его глава Рафаэль Гросси. Они уже находятся в пути и должны добраться до АЭС на этой неделе

Фото: rafaelmgrossi / Twitter

Группа экспертов МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил в Twitter глава международного агентства Рафаэль Гросси.

«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС», — написал он.

Миссию возглавляет сам Гросси. К записи от прикрепил фото, на котором изображен он сам и еще 13 специалистов. Они прибудут на место «позднее на этой неделе».

О том, что миссия из 13 экспертов во главе с гендиректором организации должна на этой неделе приехать на электростанцию, ранее писала The New York Times. По данным издания, АЭС должны посетить специалисты «в основном из нейтральных стран»: Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Представителей США и Великобритании в делегации нет, отмечала газета. Гросси в Twitter не уточняет, какие государства представляют его коллеги.

The Wall Street Journal сообщала, что сотрудники агентства могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое оборудование.

Город Энергодар и находящаяся там Запорожская АЭС с конца февраля находятся под контролем российских войск. В течение лета Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах атомной электростанции и создании угрозы ядерной безопасности.

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27 августа постпредство России в ООН заявило, что направило странам — участницам Совета безопасности организации письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС украинскими военными. По версии Минобороны, обстрелы происходят с 18 июля — о последнем из них ведомство сообщило 28 августа. В тот же день военно-гражданская администрация Энергодара рассказала о сбитом над АЭС дроне-камикадзе ВСУ.

Украинская сторона требует, чтобы российские военные покинули электростанцию. Главы МИД стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) выступали с таким же призывом: по их мнению, действия России «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество». Москва заявляет, что не использует АЭС в военных целях.

Обе стороны конфликта высказывались в поддержку присутствия на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, в том числе на постоянной основе.