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Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя

В городе планируют построить набережную и больницу, а центр восстановят с соблюдением требований по сохранению исторической ценности зданий, пообещал вице-премьер. Основной задачей Хуснуллин назвал подготовку к зиме

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Россия планирует построить в Мариуполе дополнительные парки, набережную, а также — по поручению президента — «самую современную больницу». Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Всю осмотрели транспортную инфраструктуру, делаем ее более новой, более современной. Делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать железную дорогу как общественный транспорт», — рассказал он. Все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», заверил Хуснуллин.

«Номер один задачей» в процессе восстановления замглавы правительства назвал подготовку к зиме. «И таким же путем мы идем сейчас по Северодонецку, по Лисичанску», — добавил он.

Полную версию интервью Хуснуллина смотрите на РБК в понедельник.

29 июля Путин принял Хуснуллина в Ново-Огарево, вице-премьер доложил главе государства о планах и ведущейся работе по восстановлению Мариуполя и других городов в Донбассе. «Все, что можем восстановить, все восстановим. Все, что не можем восстановить, будем строить», — пообещал Хуснуллин.

Путин поддержал его идею о выдаче жителям ДНР и ЛНР жилищных сертификатов на покупку жилья в любом населенном пункте республики в случае, если они не захотят ждать восстановления разрушенных в ходе боевых действий домов. Хуснуллин также предложил выделить по 6 тыс. руб. на ремонт квартир или частных домов всем, кто решит ремонтировать жилье.

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Президент подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР должны провести зиму в «нормальных, человеческих условиях». По его словам, руководство обеих республик попросило Москву помочь с восстановлением домов и инфраструктуры.

В ДНР сообщили о возобновлении подачи воды в районах Мариуполя
Политика
Фото:Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

В конце июня председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет. По мнению главы республики Дениса Пушилина, более 60% домов в городе подлежат сносу. Путин в июле сказал, что Россия будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР «добрые месяцы и годы».

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в мае сообщил, что Путин принял решение о «шефстве» российских регионов над районами Донецкой и Луганской народных республик. По подсчетам РБК на начало июля, более 30 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов ДНР и ЛНР. В Минстрое России был создан специальный департамент «по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься восстановлением «освобожденных территорий» республик.

Хуснуллин 24 июля анонсировал разработку мастер-плана по восстановлению городов Северодонецкой агломерации в ЛНР по аналогии с Мариуполем.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Илья Доронов
Марат Хуснуллин Донбасс восстановление Донбасса
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