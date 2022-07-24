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Хуснуллин сообщил о создании мастер-плана по восстановлению Северодонецка

Северодонецк
Северодонецк (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

По аналогии с Мариуполем будет создан мастер-план по восстановлению городов Северодонецкой агломерации в Луганской народной республике, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На видео, опубликованном в его Telegram-канале, он рассказал о заседании штаба, где обсуждалось восстановление пострадавших в ходе боевых действий территорий.

«Договорились о том, что будем делать также мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором по примеру с Мариуполем тоже распишем, что в какие годы будет сделано», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что сейчас штаб «раскрутил работу» по восстановлению Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного. По его словам, на прошлой неделе рабочая группа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства привезла большое количество материалов.

Путин оценил, что на восстановление ДНР и ЛНР уйдут «месяцы и годы»
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При объявлении начала военной операции России на Украине в конце февраля президент Владимир Путин говорил, что основная цель этих действий — демилитаризация и «денацификация» Украины, а также защита жителей Донбасса. Спустя четыре месяца, в конце июня, российские военные взяли под контроль Северодонецк, а через несколько дней министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под полный контроль территорий ЛНР.

В конце мая российский Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К концу июня об этом заявили уже 18 регионов.

24.02–24.07. Инфографика
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Кейсы

Так, после того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город. В начале июня начались работы по возведению строительного городка в Мариуполе, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб. Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Путин говорил, что на восстановление республик понадобятся «месяцы и годы».

Теги
Марат Хуснуллин Северодонецк восстановление
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