Хуснуллин сообщил о создании мастер-плана по восстановлению Северодонецка

Северодонецк (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

По аналогии с Мариуполем будет создан мастер-план по восстановлению городов Северодонецкой агломерации в Луганской народной республике, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На видео, опубликованном в его Telegram-канале, он рассказал о заседании штаба, где обсуждалось восстановление пострадавших в ходе боевых действий территорий.

«Договорились о том, что будем делать также мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором по примеру с Мариуполем тоже распишем, что в какие годы будет сделано», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что сейчас штаб «раскрутил работу» по восстановлению Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного. По его словам, на прошлой неделе рабочая группа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства привезла большое количество материалов.

При объявлении начала военной операции России на Украине в конце февраля президент Владимир Путин говорил, что основная цель этих действий — демилитаризация и «денацификация» Украины, а также защита жителей Донбасса. Спустя четыре месяца, в конце июня, российские военные взяли под контроль Северодонецк, а через несколько дней министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под полный контроль территорий ЛНР.

В конце мая российский Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К концу июня об этом заявили уже 18 регионов.

Читайте на РБК Pro Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Инструкции Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы

Так, после того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город. В начале июня начались работы по возведению строительного городка в Мариуполе, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб. Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Путин говорил, что на восстановление республик понадобятся «месяцы и годы».