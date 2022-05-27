В Минстрое России создали спецдепартамент по восстановлению ЛНР и ДНР

В Минстрое появился департамент «по реализации специального инфраструктурного проекта», который займется «восстановлением освобожденных территорий ДНР и ЛНР». Затраты на эти работы российские власти пока не называли

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России появился департамент по реализации «специального инфраструктурного проекта», следует из приказа Минстроя о структуре и штатном расписании министерства от 26 мая, с которым ознакомился РБК. В Минстрое подтвердили изменение структуры ведомства.

В приказе не сказано, каким именно проектом займется новый департамент. В него вошло шесть отделов, вместо специализации они названы по номерам: «Первый отдел», «Второй отдел» и т.п.

В пресс-службе Минстроя рассказали РБК, что в рамках новой структуры министерства учтены в том числе функции «по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности». Кроме того, преобразования Минстроя связаны «со значительным расширением полномочий и задач». В новой структуре учтены функции по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которую ранее курировало Минэкономразвития.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительный блок правительства, заявил, что российские власти создали специальный штаб, который займется вопросами восстановления «освобожденных территорий Украины». Он посетил территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины и высказался о их перспективах оказаться в «дружной российской семье».

В пятницу 27 мая Хуснуллин рассказал, что в ЛНР и ДНР на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры уже работает около тысячи российских строителей и 250 единиц техники. Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что Минстрой начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.

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По словам министра финансов Антона Силуанова, на поддержку экономики власти «запустили» 8 трлн руб. «На пенсионное обеспечение огромные средства — 600 млрд [руб.] в этом году, в следующем году 1 трлн [руб.], в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал министр.

Президент Владимир Путин 22 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, 24 февраля он объявил о начале военной операции на территории Украины.

С конца февраля США, ЕС и другие страны ввели против России, российских компаний, чиновников и бизнесменов почти 8 тыс. санкций. Под персональный санкции попали в том числе Хуснуллин и Файзуллин.