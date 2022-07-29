Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Президент Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче жилищных сертификатов жителям ДНР и ЛНР в случае, если они не захотят ждать восстановления их домов, разрушенных в ходе боевых действий. Речь об этом шла на встрече президента и зампреда правительства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Хуснуллин докладывал о планах по восстановлению разрушенного жилья на Донбассе. По его словам, специалисты Минстроя составляют график ремонтных и восстановительных работ. «Все, что можем восстановить, все восставим. Все, что не можем восстановить, будем строить», — пояснил он (цитата по сайту Кремля).

«Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте, — продолжил Хуснуллин. — Это тоже, я думаю, будет востребовано».

Он также озвучил предложения по ремонту поврежденных зданий: выделить по 6 тыс. руб. на ремонт внутри квартир или частных домов всем, кто решит ремонтировать свое жилье.

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — отреагировал Путин.

Материал дополняется.