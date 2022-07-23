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В ДНР сообщили о возобновлении подачи воды в районах Мариуполя

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Коммунальные службы возобновили подачу воды во всех четырех районах Мариуполя. Об этом сообщил ТАСС начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в городе Мариуполе Владимир Шеханин.

«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский район полностью и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», — сказал Шеханин.

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При этом он отметил, что коммунальные службы пока подают воду под ограниченным давлением, так как много сетей разрушено в результате боевых действий.

Боевые действия близ Мариуполя начались в последних числах февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Штурм города начался в конце марта, а 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об установлении контроля над ним.

Глава ДНР Денис Пушилин в середине мая заявлял, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Он заверил, что город полностью восстановят, в связи с чем ожидается «стройка беспрецедентного масштаба». Как пояснили в Общественной палате ДНР, восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

Теги
Военная операция на Украине Мариуполь ДНР
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