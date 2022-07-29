Путин поручил обеспечить «человеческие условия» зимой жителям ДНР и ЛНР

Руководство ДНР и ЛНР попросило Россию помочь с восстановлением домов, социальной и инженерной инфраструктуры, заявил Путин. Он поручил Хуснуллину отработать этот вопрос, чтобы «люди провели эту зиму в нормальных условиях»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жители ДНР и ЛНР должны провести эту зиму в «нормальных, человеческих условиях», заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Путин отметил, что Россия в связи с ее «международными обязательствами» помогает ДНР и ЛНР, «проводит специальную военную операцию». «Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями», — сказал президент.

По его словам, руководство обеих республик попросило Россию помочь с восстановлением домов, социальной и инженерной инфраструктуры. В связи с этим Путин попросил Хуснуллина отработать эти вопросы в контакте с ДНР и ЛНР.

«Тем более что сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил президент.

В ДНР и ЛНР неоднократно жаловались на проблемы с водой, газом и электричеством. В частности, в марте, после того как Южно-Донбасский водовод был поврежден артиллерийским огнем, жители части районов Донецка остались без центрального водоснабжения. Чтобы не тратить оставшиеся запасы воды, местные власти решили тогда отключить отопление.

Как сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик возьмут российские регионы. По его словам, такое решение принял президент.

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Как подсчитал РБК, на начало июля помочь в восстановлении пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик согласились более 30 российских субъектов. Ряд регионов, в частности Ленинградская и Саратовская области, используют для помощи Донбассу бюджетные средства. Среди них также Москва, которая, как сообщили источники РБК, возьмет шефство над Донецком и Луганском.

Другие регионы, такие как Брянская и Владимирская область, привлекают к решению вопроса бизнес. Средства обещают направить в первую очередь на восстановление инфраструктуры и социальных объектов. По словам Хуснуллина, всего таких объектов почти 4 тыс., и ключевой вопрос в «мобилизации рабочей силы».

Украинские власти считают утраченные территории оккупированными и заявили о намерении их вернуть. Москва называла признание Киевом суверенитета ДНР и ЛНР, а также статуса Крыма принципиальным вопросом для заключения мирного соглашения.