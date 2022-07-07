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Более трети регионов России взяли шефство над Донбассом. Инфографика

Какие российские регионы и кому помогают в ДНР и ЛНР, разбирался РБК

Уже более 30 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик. Пока речь идет о тех районах, которые уже контролируются российскими войсками и народной милицией.

Одни регионы используют для помощи Донбассу бюджетные средства, другие привлекают к решению этого вопроса бизнес. Средства обещают направить прежде всего на восстановление инфраструктуры и социальных объектов.

О том, что российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик, 19 мая сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, такое решение принято главой государства.

Кому что досталось в Донбассе — в инфографике РБК.

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Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Донбасс ДНР ЛНР
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