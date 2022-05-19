Кириенко заявил, что регионы «возьмут шефство» над районами ДНР и ЛНР

Первый замглавы администрации президента России считает, что Донбасс ждет «полное освобождение исторических территорий». Судьбу региона жители решат сами, добавил он

Сергей Кириенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял решение, что российские регионы «возьмут шефство» над районами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик», — сообщил Кириенко на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание» (цитата по ТАСС).

По его словам, Донбасс ждет «полное освобождение исторических территорий». «Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ЛНР и ДНР обеспечат восстановление исторических границ», — сказал Кириенко (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, дальнейшую судьбу Донбасса жители определят сами.

Кириенко в начале мая вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком посетил Мариуполь.

На прошлой неделе Минстрой России сообщил, что проводит оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, «уже достаточный период» там ведутся работы по оценке технической и инженерной инфраструктуры.

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В конце марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика рассмотрит вопрос вхождения в состав России «после освобождения» всей своей территории. Тогда же глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время там пройдет референдум о присоединении, однако позднее уточнил, что пока его подготовка не ведется. По его словам, пока главными задачами являются «освобождение территорий, спасение жителей от фашизма». В дальнейшем жители ЛНР смогут определить свою судьбу, уточнил он.