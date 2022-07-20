Путин оценил, что на восстановление ДНР и ЛНР уйдут «месяцы и годы»
Россия будет участвовать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик в течение долгого времени, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Большая перемена». Трансляцию вел РБК.
«Вся наша страна будет помогать всем твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы и годы для того, чтобы привести все [хозяйство ДНР и ЛНР] в порядок, но мы сделаем это обязательно», — сказал Путин в беседе с участницей конкурса из Донецка.
Донецкая и Луганская народные республики были созданы на территории одноименных областей Украины в 2014 году после смены власти в Киеве. Весной 2015 года их власти провели референдумы и объявили о своей независимости. Официальный Киев не признал итоги голосования и счел Донецкую и Луганскую область временно оккупированными территориями.
В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах бывших областей и начала военную операцию на Украине. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
В мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал будущие затраты на восстановление инфраструктуры и экономики страны в €500-600 млрд, следует из его поста в Telegram. В начале июля он рассказал о концепции по восстановлению Украины, которая включает три этапа: скорое восстановление критических для жизни людей объектов, восстановление после завершения боевых действий и долгосрочная трансформация.
Правительство Украины разработало программу компенсаций для тех людей, которые потеряли жилье во время военных действий. В начале июля заместитель председателя комитета Верховной рады по организации госвласти Елена Шуляк оценивала число потерявших жилье в 800 тыс. человек, писало Spravdi. Заявки на компенсацию подали около 220 тыс. украинцев.
По указанию Путина, ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов. К концу июня о таких планах уже объявили 18 регионов.
В конце мая Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России создало департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.