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Военная операция на Украине ,  
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Саркози выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки войск на Украину

Экс-президент Франции Саркози выразил сомнения насчет отправки войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Саркози выразил «серьезные сомнения» насчет отправки войск на Украину, заявив, что не может представить, что «страны Толстого и Бальзака вступают в войну». Он призвал искать пути мирного разрешения и продолжить диалог с Россией

Экс-президент Франции (2007-2012) Николя Саркози в интервью Le Figaro выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки военных на Украину и призвал подумать о последствиях такого шага, подчеркнув, что «мир танцует на краю вулкана».

«Я не могу даже вообразить, что страна [Льва] Толстого и страна [Оноре де] Бальзака вступают в войну. Подумали ли мы о последствиях?» — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Саркози выступил за поиск мирных путей урегулирования конфликта, а также за продолжение диалога с Россией. Он считает, что европейцы должны вернуть себе лидерство на «принадлежащем им континенте», а европейским властям следует создать условия для мирных отношений России и ее соседей.

«Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Пора начать говорить серьезно. <...> Единственные, кто действительно говорит, это китайцы и американцы. Мы не можем мыслить бинарно. Быть сильным с [президентом России Владимиром] Путиным — означает идти на риск прямых и жестких переговоров с ним, а не ввязываться в военную спираль с непредсказуемыми последствиями», — считает бывший французский президент.

Саркози выступил против принятия Украины в НАТО и ЕС, допустив, что Киев может получить гарантии безопасности, и призвал не объяснять причины конфликта «однобоко и узко». «Украина — мост между славянским и западным миром. Ее призвание — продолжать быть звеном между этими двумя мирами, которые непохожи, но должны сосуществовать. Киев — первая столица России, у украинцев и русских — века совместной жизни, на Украине — десятки миллионов русскоговорящих людей», — отметил он.

Саркози заявил, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой
Политика
Николя Саркози

Саркози не раз выступал против вступления Украины в НАТО, объясняя это тем, что она должна остаться нейтральной страной «с очень надежными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества» и «снова стать мостом между Россией и Европой». По его мнению, присоединение Киева к блоку будет провокацией для Москвы.

Россия выступает против принятия Украины в НАТО. В декабре 2021 года Москва требовала от альянса и США гарантий безопасности, где был отражен в том числе отказ от присоединении Киева к блоку. Переговоры по этим документам шли в начале 2022-го, но не увенчались успехом. В НАТО говорили, что привержены политике «открытых дверей».

В конце февраля нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил сценария, при котором западные страны отправят войска на Украину. Подобные планы опровергли ряд стран НАТО, а также руководство блока. В то же время некоторые политики поддержали позицию Макрона.

Макрон предложил позволить Украине удары по военным объектам России
Политика
Эмманюэль Макрон

Позже он еще несколько раз высказывался по этому поводу. Так, в начале мая французский президент назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы Украины, «чего сегодня нет». Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отмечал, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

На фоне продвижения российских сил в Харьковской области обсуждение отправки войск стран НАТО на Украину активизировалось. Как писал Spiegel, страны Прибалтики и Польша не исключают отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада.

27 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции после этого уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.

В Кремле заявили, что в случае появления военных стран НАТО на Украине конфликт России с альянсом неизбежен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал о «непоправимых последствиях». 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Николя Саркози Украина военная помощь Франция Военная операция на Украине НАТО
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