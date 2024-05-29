Саркози выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки войск на Украину

Саркози выразил «серьезные сомнения» насчет отправки войск на Украину, заявив, что не может представить, что «страны Толстого и Бальзака вступают в войну». Он призвал искать пути мирного разрешения и продолжить диалог с Россией

Экс-президент Франции (2007-2012) Николя Саркози в интервью Le Figaro выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки военных на Украину и призвал подумать о последствиях такого шага, подчеркнув, что «мир танцует на краю вулкана».

«Я не могу даже вообразить, что страна [Льва] Толстого и страна [Оноре де] Бальзака вступают в войну. Подумали ли мы о последствиях?» — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Саркози выступил за поиск мирных путей урегулирования конфликта, а также за продолжение диалога с Россией. Он считает, что европейцы должны вернуть себе лидерство на «принадлежащем им континенте», а европейским властям следует создать условия для мирных отношений России и ее соседей.

«Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Пора начать говорить серьезно. <...> Единственные, кто действительно говорит, это китайцы и американцы. Мы не можем мыслить бинарно. Быть сильным с [президентом России Владимиром] Путиным — означает идти на риск прямых и жестких переговоров с ним, а не ввязываться в военную спираль с непредсказуемыми последствиями», — считает бывший французский президент.

Саркози выступил против принятия Украины в НАТО и ЕС, допустив, что Киев может получить гарантии безопасности, и призвал не объяснять причины конфликта «однобоко и узко». «Украина — мост между славянским и западным миром. Ее призвание — продолжать быть звеном между этими двумя мирами, которые непохожи, но должны сосуществовать. Киев — первая столица России, у украинцев и русских — века совместной жизни, на Украине — десятки миллионов русскоговорящих людей», — отметил он.

Саркози не раз выступал против вступления Украины в НАТО, объясняя это тем, что она должна остаться нейтральной страной «с очень надежными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества» и «снова стать мостом между Россией и Европой». По его мнению, присоединение Киева к блоку будет провокацией для Москвы.

Россия выступает против принятия Украины в НАТО. В декабре 2021 года Москва требовала от альянса и США гарантий безопасности, где был отражен в том числе отказ от присоединении Киева к блоку. Переговоры по этим документам шли в начале 2022-го, но не увенчались успехом. В НАТО говорили, что привержены политике «открытых дверей».

В конце февраля нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил сценария, при котором западные страны отправят войска на Украину. Подобные планы опровергли ряд стран НАТО, а также руководство блока. В то же время некоторые политики поддержали позицию Макрона.

Позже он еще несколько раз высказывался по этому поводу. Так, в начале мая французский президент назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы Украины, «чего сегодня нет». Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отмечал, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

На фоне продвижения российских сил в Харьковской области обсуждение отправки войск стран НАТО на Украину активизировалось. Как писал Spiegel, страны Прибалтики и Польша не исключают отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада.

27 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции после этого уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.

В Кремле заявили, что в случае появления военных стран НАТО на Украине конфликт России с альянсом неизбежен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал о «непоправимых последствиях».