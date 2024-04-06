Зеленский рассказал, зачем звать западные войска на Украину

Зеленский сказал, что не может публично пригласить западные войска из-за реакции России. Москва предупреждала о неизбежности конфликта с НАТО в случае их появления, а Путин предупреждал, что будет считать чужие войска интервентами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона. Иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, продолжил он.

Он отметил, что оснований отказываться от пограничной миссии нет. «Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим», — подчеркнул Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Украинский президент отметил, что французский коллега Эмманюэль Макрон озвучил несколько предложений, несколько из них Киев поддержал, речь в них шла о тренировках украинских солдат на Украине зарубежными инструкторами. Он объяснил, что так процесс будет ускорен.

Президент Украины добавил, что не знаком с деталями переговоров на Западе о возможности отправки военнослужащих. Кроме того, продолжил Зеленский, он не может стать инициатором и публично пригласить армии других стран на Украину для участия в боевых действиях. По его мнению, «Россия поднимет мировой хайп» и «сделает все, чтобы остановить нам военную помощь».

«У нас есть добровольческие формировния, в которых люди из других государств приезжают и воюют за Украину, Украина никогда не будет против, если кто хочет помочь Украине», — сказал Зеленский.

Дискуссия об отправке западного контингента на Украину началась в конце февраля, после того, как французский президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий. Париж затем уточнил, что речь может идти, например, об охране границ, инструктажа для украинских военных и поддержки работы ПВО. Власти Франции прорабатывали план отправки военных в Одессу, писала Le Monde. Как выяснила Wall Street Journal, Макрон пообещал не обращаться к НАТО, если Россия нанесет удар по французским военным на Украине. Президент Франции не исключил также проведение наземной операции против российских сил, если потребуется. «Я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу», — подчеркнул тогда он.

В Кремле заявили, что Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну». «С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, с прибытием на Украину западного контингента конфликт России с НАТО станет неизбежен.

Владимир Путин заявил в марте, что Россия расценит как интервентов западные войска на Украине.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — сказал Путин.

Москва осуждает помощь, которую Запад предоставляет Украине. По мнению России, такая военная поддержка лишь затягивает конфликт, но не может изменить его исход.