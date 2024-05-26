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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel узнал условия отправки войск на Украину Прибалтикой и Польшей

Der Spiegel: страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны Балтии и Польша отправят войска на Украину, если российские силы добьются стратегического прорыва на востоке, пишет Der Spiegel. Россия заявляла об огромной опасности вмешательства НАТО в конфликт «на земле»
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Страны Балтии и Польша не исключают отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада, пишет Der Spiegel.

В статье говорится, что на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики» (их имена не приводятся). «Их позиция была в следующем: если Россия совершит стратегический прорыв на востоке Украины по причине того, что Запад оказывает помощь Киеву спустя рукава, ситуация может значительно ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину», — говорится в статье.

«Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», — также пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок (оба — «Зеленые»), глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) настаивают на увеличении военной помощи Киеву. Канцлер Олаф Шольц блокирует поставку крылатых ракет TAURUS и отвергает возможность применения систем ПВО для защиты украинского воздушного пространства с территории НАТО, опасаясь ответных действий России. Шольц также ссылается на то, что Германия находится на втором месте после США по объемам помощи Киеву.

В мае Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в бундестаге допустили возможность использования западных систем ПВО с территории блока для защиты неба над украинскими приграничными регионами. С аналогичным предложением также выступал бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что западные страны не должны исключать отправку войск на Украину. «Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы на законных основаниях должны были бы задаться этим вопросом [об отправке войск]», — отмечал он.

Киев не просил размещать на украинской территории натовские войска, а просил больше поддержки, говорил, в свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что блок не намерен посылать туда свои силы. «У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель <…> была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не превратим это в полномасштабный конфликт [между альянсом и Россией]», — подчеркнул он в интервью The Economist.

В Кремле заявляли, что «непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность».

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Теги
Елена Чернышова
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