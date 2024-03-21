Кремль предупредил о последствиях появления военных из Европы на Украине
Отправка иностранных военных контингентов на Украину чревата негативными последствиями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — уточнил представитель президента.
Песков также заявил, что необходимо получить точную информацию по поводу потенциальной отправки европейской военной миссии на украинско-белорусскую границу. «Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет», — сказал он.
О том, что отправка западных военных на Украину сделает конфликт между Россией и НАТО неизбежным, Песков предупреждал еще в конце февраля.
Вчера о возможности ввода такого контингента на север Украины сообщал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
В конце прошлой недели французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франции может однажды потребоваться провести военную операцию против России. «Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — заявил тогда он. В начале марта глава французской компартии Фабьен Руссель передал слова Макрона о возможной военной интервенции Франции на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе.
Чуть позже директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, по данным ведомства, Франция готовит военный контингент к отправке на Украину. Власти Франции эту информацию опровергли.
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Дискуссия вокруг потенциальной отправки войск западных государств на Украину началась после того, как в конце февраля Макрон не исключил отправку войск в страну в будущем.
После его слов большинство западных стран и членов НАТО, включая США и Германию, заявили об отказе посылать вооруженные силы на Украину.
В середине марта Le Monde узнала, что план с отправкой французских военных на Украину власти Франции рассматривали в условиях «величайшей секретности» еще с лета 2023 года.
В начале марта Песков заявил, что своими высказываниями Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции» в конфликт. Кремль полагает, что французский президент убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения России.
Москва неоднократно осуждала военную помощь Киеву со стороны западных стран и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.
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