Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО

Саркози рассказал, почему Украине не стоит вступать в НАТО

Николя Саркози (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Украина не должна присоединиться к НАТО — ее призвание состоит в том, чтобы быть мостом между Россией и Европой, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью испанской газете El Mundo.

«Любой ценой отстаивать вступление Украины в НАТО — ошибка. Призвание Украины должно состоять в том, чтобы оставаться нейтральной страной, конечно, с очень надежными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — подчеркнул он.

По словам Саркози, Турция, в свою очередь, призвана стать мостом между Азией и Европой. У Анкары не должно быть стремления интегрироваться в европейский регион, добавил французский политик.

Экс-президент Франции осудил решение российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, но выразил сожаление, что Париж «не пошел дальше» в продолжении диалога с Москвой.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский высказал сомнения, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. «Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. <...> Мы хотим, но...» — сказал он.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

Украина не является членом НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. С июня 2020 года страна имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями. Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 ноября этого года заявил, что страны НАТО не считают возможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт. Тем не менее в программу сотрудничества альянса и Киева на 2024 год вошли вопросы подготовки вооруженных сил страны (ВСУ), оперативной совместности, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты.

В Кремле сочли данную программу провокационной. Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России.