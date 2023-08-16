Саркози заявил, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой

Николя Саркози (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Украина должна быть «мостом» между Евросоюзом и Россией, оставаясь нейтральной страной, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью для Le Figaro.

«Просить Украину выбирать между этими двумя субъектами мне кажется противоречащим истории и географии этого сложного региона», — отметил Саркози. По его мнению, призвание Украины — «быть мостом между Европой и Россией».

Помимо этого, по мнению Саркози, Киеву стоит отказаться от идеи возвращения Крыма, поскольку население полуострова «всегда чувствовало себя русским». Он предлагает пойти тем же путем относительно «спорных территорий востока и юга Украины».

В октябре 2022 года, комментируя передачу вооружений Украине, Саркози заявил, что Европейская комиссия и ее руководство не имеют нужной компетенции для решения вопросов о закупках оружия. Он отметил, что в ситуации вокруг конфликта между Россией и Украиной нужно учитывать сложность региона, его «запутанную историю» и «глубокую нестабильность, царившую там после распада Советского Союза».

В итоге, считает экс-президент, Киев и Москва «обречены» на мирные переговоры.

В Конституции Украины с 2019 года официально закреплено стремление страны в ЕС. В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже вошла «в европейскую семью», однако для того, чтобы страну приняли в Евросоюз, она должна соответствовать критериям приема.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не возражала против членства Украины в ЕС. При этом российская сторона выступила против «военного освоения украинской территории».

Также Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для безопасности России, и напомнил, что намерение Украины войти в альянс — одна из причин начала военной операции. Члены Североатлантического альянса согласились отменить для Украины первый этап процесса вступления в НАТО и не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству.