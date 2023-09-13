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Военная операция на Украине ,  
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Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России

Саркози: вступление Украины в НАТО является в глазах России провокацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вступление Украины в НАТО не принесет мира Европе, оно будет расцениваться Россией как провокация. Такое мнение высказал бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала BFMTV.

«Это не приведет к миру. Вступление Украины в НАТО — это провокация в глазах России», — заявил Саркози.

По мнению бывшего французского президента, Украина должна иметь нейтральный статус и получить гарантии безопасности от ООН или от международного сообщества.

Саркози не в первый раз выступает против вступления Украины в НАТО. По его словам, разговоры об этом и о поставках Киеву вооружения обостряют ситуацию и ведут к эскалации конфликта.

«Решение состоит в том, чтобы разумные люди сели за стол [переговоров], дали гарантии безопасности Украине и вступили в дискуссию о том, как иначе выйти из этого, чтобы не выбирать между Украиной и Россией и чтобы это больше не повторилось», — говорил Саркози в августе.

Теги
Франция Николя Саркози Военная операция на Украине Украина НАТО
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