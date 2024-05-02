Макрон назвал условиями для отправки войск на Украину прорыв и запрос Киева

Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

Запад не должен исключать отправку войск на Украину, считает Макрон. По его словам, этот сценарий нужно реализовать в случае прорыва фронта и соответствующей просьбы Киева. В Кремле предупреждали о рисках прямого конфликта с НАТО

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Условиями для отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — сказал он.

Президент Франции также призвал союзников не исключать подобный сценарий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС. По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий».

Глава государства отметил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.

В конце февраля Макрон называл необходимым для Европы поражение России и не исключал отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил проведение наземной операции против российской армии.

Его слова раскритиковали как в России, так и в западных странах. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов отправлять свои войска Киеву. Газета Politico писала , что Франция создает коалицию стран, готовых к потенциональной отправке военного контингента на Украину. По ее данным, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Президент Украины Владимир Зеленский говорил , что на территории страны не нужны иностранные войска.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, кадровые британские и французские военнослужащие уже находятся в зоне боевых действий.