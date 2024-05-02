 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

Макрон назвал условиями для отправки войск на Украину прорыв и запрос Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад не должен исключать отправку войск на Украину, считает Макрон. По его словам, этот сценарий нужно реализовать в случае прорыва фронта и соответствующей просьбы Киева. В Кремле предупреждали о рисках прямого конфликта с НАТО
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Условиями для отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — сказал он.

Президент Франции также призвал союзников не исключать подобный сценарий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС. По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий».

Глава государства отметил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.

В конце февраля Макрон называл необходимым для Европы поражение России и не исключал отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил проведение наземной операции против российской армии.

Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии
Политика
Эмманюэль Макрон
Его слова раскритиковали как в России, так и в западных странах. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов отправлять свои войска Киеву. Газета Politico писала, что Франция создает коалицию стран, готовых к потенциональной отправке военного контингента на Украину. По ее данным, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на территории страны не нужны иностранные войска.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, кадровые британские и французские военнослужащие уже находятся в зоне боевых действий.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии
Политика
Макрон напомнил о необходимости Европе выстраивать отношения с Россией
Политика
Bloomberg сообщил о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Аналитики оценили рост цен на жилье в Москве за пять лет Недвижимость, 14:22
Чемпион лиги кулачных боев Hardcore умер от остановки сердца во сне Спорт, 14:17
Меликов сообщил о посмертном звании Героя России полковнику Магомеджанову Политика, 14:12
Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка Финансы, 14:09
Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину Политика, 14:01
Мосбиржа обжаловала изъятие акций Соликамского магниевого завода Инвестиции, 14:00
Путин назвал впечатляющим рост промпроизводства в регионе Дюмина Политика, 13:52
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Украинским спортсменам поручили докладывать о нарушениях россиян на Играх Спорт, 13:49
«Почта России» заявила о возврате к штатному ввозу посылок из-за рубежа Общество, 13:42
Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба Политика, 13:37
В Томске депутат предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев» Общество, 13:34
Акции автоконцерна «Соллерс» подскочили на 12% на фоне выхода отчета Инвестиции, 13:33
Спрос на ипотеку в России в первом квартале упал вдвое Недвижимость, 13:27
В Нидерландах назвали дату первого заседания по апелляции Промеса Спорт, 13:21